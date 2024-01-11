Эрдоган заявил о широкой сфере влияния Турции

"Хочу еще раз напомнить о том, что Турция не замыкается только в своих границах. Наша нация ответственна не только за то, что происходит в пределах этих границ. Сфера влияния и ответственности Турции очень широка. Это обусловлено нашей историей и культурным прошлым, нашей верой. На нас смотрят миллиарды людей на огромном пространстве от Балкан до Кавказа, из центра Азии до ее юга и востока, от севера Африки до ее центральных регионов", - цитирует президента газета Star.