Зеленский прибыл в Таллин

Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Эстонии Таллин. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на канцелярию эстонского президента Алара Кариса. Эстонские СМИ отметили, что Зеленский прилетел в Таллин из Вильнюса поздно вечером в среду, однако о его прибытии было объявлено в четверг утром. По данным пресс-службы Кариса, он встретится с властями страны, в том числе спикером парламента Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас.