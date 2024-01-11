Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина «очень умными людьми»

Экс-президент США Дональд Трамп назвал российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина «очень умными людьми». Об этом он сказал во время выступления перед сторонниками в Айове, трансляцию которого вел Fox News.

Трамп заявил, что действующий президент Джо Байден «не может связать два предложения», но при этом представляет США «с ядерным оружием». В противовес ему он привел Путина и Си Цзиньпина.

«СМИ ненавидят, когда я говорю, что они умные, но позвольте мне сказать вам, что они очень умные и очень коварные», — добавил он.

Напомним, что ранее Трамп заявил, что у него были хорошие отношения с Путиным, а конфликта на Украине удалось бы избежать, если бы пост президента занимал он, а не Байден.