Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина «очень умными людьми»
Экс-президент США Дональд Трамп назвал российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина «очень умными людьми». Об этом он сказал во время выступления перед сторонниками в Айове, трансляцию которого вел Fox News.
Трамп заявил, что действующий президент Джо Байден «не может связать два предложения», но при этом представляет США «с ядерным оружием». В противовес ему он привел Путина и Си Цзиньпина.
«СМИ ненавидят, когда я говорю, что они умные, но позвольте мне сказать вам, что они очень умные и очень коварные», — добавил он.
Напомним, что ранее Трамп заявил, что у него были хорошие отношения с Путиным, а конфликта на Украине удалось бы избежать, если бы пост президента занимал он, а не Байден.
Трамп является наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года. Он неоднократно заявлял, что выдвижение обвинений в его адрес является попыткой администрации Байдена вмешаться в президентские выборы. Бывший президент критиковал действующего лидера, называя политического оппонента наиболее коррумпированным и некомпетентным главой государства в истории США.