Турция призвала Армению помочь с коридором в Азербайджан

Министр транспорта Турции Абдулкадыр Уралоглу призвал Армению включиться в строительство Зангезурского коридора —дороги в Сюникской области Армении, которая связала бы основную часть Азербайджана с Нахичеванским эксклавом. Как пишут «Известия», эксклав граничит с Турцией, поэтому благодаря коридору Азербайджан получил бы прямую сухопутную связь с союзником.

По словам Уралоглу, азербайджанская часть маршрута почти готова, в то же время строятся автомобильная и железная дороги в Нахичеванском эксклаве. В Турции тем временем строят свою часть маршрута: в 2024-м начнется строительство железной дороги, уже проведены тендеры. По оценке Турции, на все работы по Зангезурскому коридору уйдет пять лет — то есть он будет готов к 2028 году.

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Уралоглу отметил, что в Армении ранее оценивали проект негативно, в последнее время премьер Никол Пашинян посылает «позитивные сигналы».

Турецкие СМИ рассказали, что в Азербайджане территорию около железной дороги полностью очистили от мин, а линия в направлении Армении готова на 45 процентов. Строительство автотрассы завершено на 80 процентов, основная ее часть будет шестиполосной.

Как отмечают «Известия», для Турции коридор упростил бы не только сообщение с Азербайджаном, но и с тюркоязычными странами Центральной Азии.

Осенью 2020 года после крупнейшего за последние годы обострения в Нагорном Карабахе Ереван и Баку подписали соглашение при посредничестве России. В его рамках Армения уступила Азербайджану территории, не входившие в состав советской Нагорно-Карабахской области.

Соглашение также включает пункт о разблокировке всех транспортных коммуникаций — Ереван должен гарантировать безопасность сообщения между Азербайджаном и Нахичеванью. При этом в Армении заявляли об угрозе суверенитету и территориальной целостности страны в случае строительства коридора.