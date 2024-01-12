Израиль и Саудовская Аравия, отношения которых резко обострились в связи с палестино-израильским конфликтом, сумеют в ближайшие годы нормализовать двусторонние связи параллельно с разработкой и реализацией планов по созданию независимого палестинского государства. При этом установление Израилем дипотношений с Палестиной возможно к 2034 году. С подобным прогнозом, как сообщила газета Financial Times (FT), выступили эксперты, опрошенные Атлантическим советом (решением Генпрокуратуры России признан нежелательной в РФ организацией).

Насилие в регионе, на фоне которого "любые надежды на установление мира кажутся отдаленной перспективой, может в конечном счете оживить призывы к урегулированию израильско-палестинского конфликта на основе двух государств", говорится в докладе. 20% из 300 респондентов считают, что создание палестинского государства, которое бы мирно сосуществовало с Израилем, станет реальностью в ближайшее десятилетие после "неоднократно проваливавшихся" попыток.

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60% экспертов полагают, что прорыв в виде достижения всеобъемлющего мирного соглашения, несмотря на турбулентность в регионе, вызванную конфликтом в секторе Газа, возможен в течение следующего десятилетия. При этом каждый пятый участник исследования, проведенного вашингтонским аналитическим центром, выразил мнение, что Израиль установит дипломатические отношения с суверенным палестинским государством к 2034 году.

"Нынешний конфликт в итоге может привести к более позитивному результату для региона с точки зрения способности израильтян и палестинцев урегулировать разногласия", - заявил заместитель директора Атлантического совета Питер Энгельке. Правда, сейчас это "точка зрения меньшинства", но "она достаточно важна", добавил он.