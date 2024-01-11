Силовики Эквадора задержали почти 330 человек

После начала беспорядков в Эквадоре полиция и армия страны задержала 329 вероятных преступников и ликвидировали пять террористов, сообщил глава объединенного командования вооруженных сил страны Хайме Вела Эрасо. Также удалось захватить 28 беглецов из тюрем.

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«Мы захватили 61 единицу оружия различного калибра, 418 патронов, 24 взрывных устройства, мы задержали 329 террористов. Из плена спасен 41 человек», - передает слова Велы РИА Новости.

Накануне после заседания Совета безопасности и государственного совета, которое срочно созвал президент страны, глава объединенного командования ВС назвал 22 преступные группировки - военными целями. По его словам, захват журналистов телеканала - является бурной реакцией бандитов на действия и решения, которые принимает правительство. Эти решения «серьезно влияют на криминальные структуры», считает Вела.