США отправят делегацию в Тайбэй после выборов на острове

США намерены направить «неофициальную делегацию» на Тайвань после выборов главы администрации острова.

Об этом, как информирует ТАСС, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

«Мы планируем направить неофициальную делегацию после выборов на Тайване», — сказал он.

Ранее в Белом доме заявили, что во время выборов на Тайване США будут поддерживать связь с КНР.