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ТАСС: США после выборов на Тайване намерены направить туда «неофициальную делегацию»

США намерены направить «неофициальную делегацию» на Тайвань после выборов главы администрации острова.

США отправят делегацию в Тайбэй после выборов на острове
© ТАСС

Об этом, как информирует ТАСС, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

«Мы планируем направить неофициальную делегацию после выборов на Тайване», — сказал он.

Ранее в Белом доме заявили, что во время выборов на Тайване США будут поддерживать связь с КНР.

Также пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что США должны прекратить официальный контакт с Тайванем.

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