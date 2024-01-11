Губернатор Флориды обвинил Байдена в усилении Ирана

Политика президента США Джо Байдена в отношении Тегерана позволила Ирану укрепить свои позиции. Об этом заявил в среду губернатор Флориды Рон Десантис, претендующий на выдвижение кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в 2024 году.

"Иран финансирует [радикальное палестинское движение] ХАМАС, Иран финансирует [шиитскую организацию] "Хезболлах". <...> Корень проблемы в том, что Байден ослабил антииранские санкции. Огромные денежные потоки устремились в их страну", - утверждает Десантис.

Политик участвует в дебатах вместе с экс-постпредом США при ООН Никки Хейли, которая также намерена участвовать в президентской гонке от Республиканской партии. Трансляцию мероприятия ведет телеканал CNN.