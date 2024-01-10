Пентагон не смог назвать дату выписки Остина
Министр обороны США Ллойд Остин остается в больнице, но дата его выписки все еще не известна, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
По его словам, Остин все еще остается в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида, он находится в хорошем состоянии, передает РИА «Новости».
Райдер добавил, что Остин находится на связи с высокопоставленными представителями оборонного ведомства США. При этом дата возможной выписки Остина по-прежнему остается не известна.
Напомним, в обнародованном Пентагоном заявлении медиков сообщается, что у Остина выявили рак простаты и инфекцию мочевыводящих путей. Пентагон несколько дней скрывал факт его госпитализации. Белый дом также подтвердил, что узнал о диагнозе утром 9 января.