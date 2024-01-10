В Финляндии заявили, что граница с РФ останется закрытой на месяц
Граница Финляндии с Россией останется закрытой на месяц. Об этом сообщила министр сельского и лесного хозяйства республики Сари Эссайя, передает «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что Хельсинки могут продлить срок закрытия границы с РФ на месяц, но официального подтверждения этой информации не было. До этого власти Финляндии приняли решение закрыть ее с 15 декабря по 14 января.
«В данной ситуации я могу подтвердить информацию, которая была опубликована», — ответила на вопрос о возможном продлении этой меры на месяц Эссайя.
Напомним, что Финляндия начала вводить ограничения на въезд из России с ноября 2023 года. Причиной стал неконтролируемый поток беженцев из третьих стран.
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