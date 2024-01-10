Экс-министр Молдавии заявил, что власти страны мешают экономическому росту
Экс-вице-министр экономики Молдавии Юрий Мунтян заявил, что экономический рост в стране будет невозможен, пока не сменится действующая власть. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные телеканал N4.
По мнению Мунтяна, действующая в Молдавии власть «ежедневно дискредитирует страну и её институты». По его словам, в данный момент в Молдавии нет никаких признаков того, что экономическая ситуация в стране пойдёт на улучшение в ближайшее время.
«Рост экономики в 1,5% — это в зоне статистической погрешности. Настоящий и устойчивый экономический рост начинается от 7-8%, не меньше. И я не вижу никаких признаков, что мы можем выйти на такой рост в обозримом будущем при действующей власти. Не может быть устойчивого экономического роста в государстве, которым правит партия, которая дискредитирует страну и институты этой страны ежедневно. По определению при таком положении вещей роста быть не может», — заявил он.
Ранее на границе Украины и Приднестровья произошел инцидент с перестрелкой.