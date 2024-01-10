Экс-министр Молдавии заявил, что власти страны мешают экономическому росту

«Рост экономики в 1,5% — это в зоне статистической погрешности. Настоящий и устойчивый экономический рост начинается от 7-8%, не меньше. И я не вижу никаких признаков, что мы можем выйти на такой рост в обозримом будущем при действующей власти. Не может быть устойчивого экономического роста в государстве, которым правит партия, которая дискредитирует страну и институты этой страны ежедневно. По определению при таком положении вещей роста быть не может», — заявил он.