В МИД РФ послу Молдавии заявили протест из-за недружественных действий Кишинева

Посол Молдавии в России Лилиан Дарий был вызван в МИД РФ, где ему был заявлен протест, сообщили на Смоленской площади.

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"Был заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями официального Кишинева", - говорится в комментарии МИД.

В частности, речь шла о фактах "политически мотивированного преследования российских и русскоязычных СМИ, идущие вразрез с международными обязательствами Кишинева в области защиты свободы слова и прав журналистов".

В министерстве указали, что РФ оставляет за собой право на дополнительные ответные меры.