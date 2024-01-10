В МИД РФ послу Молдавии заявили протест из-за недружественных действий Кишинева
Посол Молдавии в России Лилиан Дарий был вызван в МИД РФ, где ему был заявлен протест, сообщили на Смоленской площади.
"Был заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями официального Кишинева", - говорится в комментарии МИД.
В частности, речь шла о фактах "политически мотивированного преследования российских и русскоязычных СМИ, идущие вразрез с международными обязательствами Кишинева в области защиты свободы слова и прав журналистов".
В министерстве указали, что РФ оставляет за собой право на дополнительные ответные меры.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что заявления президента Молдавии Майи Санду о якобы планах РФ дестабилизировать ситуацию в республике не имеют отношения к действительности.