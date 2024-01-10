Байден готовится направить делегацию на Тайвань

Президент США Джо Байден планирует отправить на Тайвань высокопоставленную делегацию экс-чиновников. Источники во властных кругах Америки заявляют, что визит состоится после проведения на острове выборов в предстоящую субботу.

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«Президент Джо Байден планирует отправить высокопоставленную делегацию бывших высокопоставленных чиновников в Тайбей после выборов на Тайване в субботу», — передает информацию источников издание Financial Times.

Ожидается, что в группу войдут бывший замглавы госдепа США Джеймс Штейнберг и бывший советник по нацбезопасности Стивен Хэдли.

Эксперты FT считают, что такой шаг может усилить напряженность между Вашингтоном и Пекином. Власти США, наоборот, должны обеспечивать сдержанность как со стороны Китая, так и Пекина, считают источники.

Выборы президента Тайваня, а также вице-президента и членов парламента намечены на 13 января 2024 года. В случае победы основного кандидата Демократической прогрессивной партии, напряженность между Китаем и островом может перерасти в военный конфликт, заявил экс-замглавы канцелярии по делам Тайваня Госсовета Китая Ван Цзайси.