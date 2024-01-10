Посла Молдавии в Москве вызвали в МИД РФ
Посол Молдавии в Москве был вызван в МИД РФ, ему заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями Кишинева - дипведомство.
Послу Молдавии в РФ заявлено о решении закрыть въезд на территорию РФ ряду официальных лиц республики - МИД РФ
Послу Молдавии выражена обеспокоенность в связи с информацией о планах республики оказать содействие в подготовке ВСУ в Молдавии - МИД РФ.
Случаи дискриминации россиян, въезжающих в Молдавию, приобрели системный характер, Кишинев не оставляет агрессивную антироссийскую риторику - МИД РФ.