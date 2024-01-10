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Посла Молдавии в Москве вызвали в МИД РФ

Посол Молдавии в Москве был вызван в МИД РФ, ему заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями Кишинева - дипведомство.

Посла Молдавии в Москве вызвали в МИД РФ
© ТАСС

Послу Молдавии в РФ заявлено о решении закрыть въезд на территорию РФ ряду официальных лиц республики - МИД РФ

Послу Молдавии выражена обеспокоенность в связи с информацией о планах республики оказать содействие в подготовке ВСУ в Молдавии - МИД РФ.

Санду назвала Россию недружественной для Молдавии страной

Случаи дискриминации россиян, въезжающих в Молдавию, приобрели системный характер, Кишинев не оставляет агрессивную антироссийскую риторику - МИД РФ.

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