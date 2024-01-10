Раскрыты планы Байдена после выборов на Тайване

При этом в США такой шаг считают «плохим и рискованным», поскольку он «может осложнить усилия Вашингтона и Пекина по стабилизации их напряженных отношений». В частности, один из американских чиновников считает, что отправка делегации на Тайвань сразу после выборов на острове способна привести к нежелательным последствиям. В связи с этим он призвал США сделать своей целью «обеспечение сдержанности не только со стороны Китая, но и Тайбэя».