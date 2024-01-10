Раскрыты планы Байдена после выборов на Тайване
Президент США Джо Байден планирует отправить двухпартийную делегацию на Тайвань после выборов на острове, которые пройдут 13 января. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на британское СМИ.
По данным агентства, в состав делегации войдут бывший замглавы госдепа США Джеймс Штейнберг и экс-советник по нацбезопасности Стивен Хэдли.
При этом в США такой шаг считают «плохим и рискованным», поскольку он «может осложнить усилия Вашингтона и Пекина по стабилизации их напряженных отношений». В частности, один из американских чиновников считает, что отправка делегации на Тайвань сразу после выборов на острове способна привести к нежелательным последствиям. В связи с этим он призвал США сделать своей целью «обеспечение сдержанности не только со стороны Китая, но и Тайбэя».
Напомним, что 13 января на Тайване пройдут выборы главы администрации острова и парламента острова. В гонке участвуют Тайваньская народная партия, Демократическая прогрессивная партия и партия Гоминьдан.