Конгрессмен предложил объявить импичмент главе Пентагона

Конгрессмен Мэтт Розендейл предложил объявить импичмент министру обороны США Ллойду Остину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Розендейла в социальных сетях.

Причиной такого решения стало ухудшение здоровья Ллойда, а также тот факт, что министр обороны долгое время скрывал правду о своём состоянии. По словам Розендейла, такие действия главы Пентагона являются «ложью и дезинформацией», а также создают угрозу для национальной безопасности страны.

«Только что внес статьи импичмента против министра обороны Ллойда Остина» , — заявил он.