Конгрессмен предложил объявить импичмент главе Пентагона
Конгрессмен Мэтт Розендейл предложил объявить импичмент министру обороны США Ллойду Остину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Розендейла в социальных сетях.
Причиной такого решения стало ухудшение здоровья Ллойда, а также тот факт, что министр обороны долгое время скрывал правду о своём состоянии. По словам Розендейла, такие действия главы Пентагона являются «ложью и дезинформацией», а также создают угрозу для национальной безопасности страны.
«Только что внес статьи импичмента против министра обороны Ллойда Остина» , — заявил он.
Напомним, что ранее Ллойд Остин попал под наблюдение врачей из-за резкого ухудшения самочувствия после перенесённой операции по излечению рака простаты. При этом информация о состоянии главы Пентагона скрывалась даже от президента США Джо Байдена. Позже американист Владимир Васильев заявил, что этот инцидент может стать причиной для отставки Остина.