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СМИ: террористы убили одного человека при нападении на вертолет ООН в Сомали

Террористы из группировки "Аш-Шабаб" убили одного человека и шестерых взяли в заложники, напав на вертолет ООН в Сомали. Об этом сообщил портал Garowe со ссылкой на местные власти.

СМИ: террористы убили одного человека при нападении на вертолет ООН в Сомали
© globallookpress.com

По данным портала, нападение было совершено в населенном пункте Хиндире, штат Галмудуг, где вертолет совершил вынужденную посадку. По разным данным, на борту находились восемь-девять человек, в том числе сомалийцы и иностранцы, чье гражданство не приводится.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники в Могадишо сообщала, что боевики "Аш-Шабаб" подожгли вертолет и захватила неизвестное число членов экипажа. ООН пока не выступила с комментариями.

Вертолеты ООН оказывают поддержку миротворцам Африканского союза в Сомали, которые помогают правительственной армии бороться с "Аш-Шабаб".

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