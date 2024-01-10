Швейцария захотела усилить антироссийские санкции

Федеральный совет Швейцарии захотел в одностороннем порядке усилить антироссийские санкции, а также контроль за исполнением ограничительных мер в отношении РФ. Соответствующий доклад опубликован на официальном сайте швейцарского правительства.

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«Федеральный совет также рассматривает другие возможности для усиления существующего режима санкций, например, путем ужесточения уголовных положений в законе о применении санкций на основе закона о контроле за имуществом или закона о военном имуществе», — указали в кабмине.

Также отмечается, что на повестке обсуждений в Федеральном совете была борьба с обходом санкций и координация усилий между Швейцарией и Европейским союзом в этом вопросе.

«В связи с этим постоянно совершенствуется механизм обеспечения соблюдения санкций», — говорится в документе.