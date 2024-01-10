В Уганде заявили о намерении уничтожить миллионы доз вакцины от COVID-19

Кампала уничтожит 5,6 миллионов просроченных доз вакцины от COVID-19 на сумму в размере 6,7 миллионов евро. Об этом сообщил генеральный аудитор Уганды Джон Муванга в отчете нацпарламенту, передает Independent Uganda.

По его словам, речь идет о вакцинах, хранящихся на национальных медицинских складах и закупленных за счет кредита Всемирного банка, который был предоставлен стране для поддержки борьбы с COVID-19. Муванга добавил, что все просроченные дозы будут изъяты и уничтожены.