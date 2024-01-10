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Зеленский обратился к НАТО

Владимир Зеленский заявил, что хочет услышать конкретные предложения по вопросу вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Зеленский сделал во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе. Помимо этого он также заявил, что хочет получить для Украины усиление ПВО.

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«Хотелось бы получить две конкретные вещи. Оборонное решение и политическое. Я хотел бы получить усиление ПВО, которое так нам нужно. Что касается политических решений, то <…> хочется получить хотя бы один конкретный шаг навстречу НАТО», — заявил он.

Ранее Владимир Зеленский прибыл с визитом в Литву, где провёл переговоры о вступлении Украины в Евросоюз и НАТО.

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