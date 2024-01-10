Зеленский обратился к НАТО

«Хотелось бы получить две конкретные вещи. Оборонное решение и политическое. Я хотел бы получить усиление ПВО, которое так нам нужно. Что касается политических решений, то <…> хочется получить хотя бы один конкретный шаг навстречу НАТО», — заявил он.