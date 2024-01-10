Макрон принял нового премьер-министра в Елисейском дворце

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял нового премьер-министра Габриэля Атталя за рабочим обедом в Елисейском дворце. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Темы предстоящих дискуссий не уточняются, однако не исключено, что на встрече будут обсуждаться перестановки в составе правительства. По данным СМИ, глава государства рассчитывает добиться сокращения числа министров и госсекретарей, которых в правительстве Элизабет Борн насчитывалось 39.

По данным газеты Le Parisien, министр внутренних дел Жеральд Дарманен и министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэр сохранят свои позиции. Однако источники издания допускают, что нынешний министр-делегат, отвечающий за транспорт, Клеман Бон будет снят с должности после того, как СМИ сообщили о его протесте против принятого в декабре законпроекта об ужесточении миграционного законодательства. Также своего поста может лишиться министр культуры Рима Абдюль-Малак, заявившая ранее о запуске процедуры лишения ордена Почетного легиона актера Жерара Депардье, против чего выступил сам президент.