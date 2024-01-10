В США просят наказать блогера Косенко из-за скандала с бросанием сына в снег

Граждане Соединенных Штатов Америки требуют наказать блогера-миллионника Сергея Косенко из-за скандала с двухмесячным сыном, которого он кинул в снег. Об этом стало известно в среду, 10 января.

© телеграм-канал @kosenkonasvyazi

В англоязычном аккаунте Instagram* в сторону блогера несется волна хейта от американцев — пользователи возмущены и оставляют десятки комментариев. Граждане США не понимают, зачем Косенко кидал своего ребенка в сугроб. Кроме того, американцы также не верят в его версию, что в снег блогер бросил куклу, а не своего двухмесячного сына, пишет Shot.

Ролик, о котором идет речь, Косенко выложил 8 января. На кадрах блогер кидает маленького сына в снег. Перед публикацией он предупредил, что намерен выложить трендовый ролик, однако когда подписчики увидели кадры, то не оценили юмор, назвали Косенко больным и пригрозили заявлением в опеку.

После разразившегося скандала блогер заявил, что в снег он бросил не ребенка, а всего лишь куклу. Однако его подписчики смогли заметить, что летящий в снег младенец открывает глаза.

В свою очередь Косенко заинтересовалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая отметила, что блогер до этого попадался на неуплате налогов. В результате глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении блогера.