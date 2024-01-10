Хуситы заявили о нанесении удара по американскому кораблю

До этого стало известно, что американские ВМС сбили 24 ракеты и БПЛА, запущенные мятежным йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситами) с территории Йемена. Для ликвидации ракет и беспилотников были задействованы три эсминца. Также сообщалось, что движение «Ансар Аллах» выпустило боеприпас по судну в Красном море. До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что атаки со стороны движения «Ансар Аллах» в Красном море затрагивают интересы более чем 40 стран и нарушают почти 20% мировых морских перевозок.