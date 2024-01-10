Дуда прокомментировал задержание экс-главы МВД Польши

Бывший глава МВД Польши Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик должны быть помилованы в соответствии с Конституцией страны, заявил президент республики Анджей Дуда. Ura.Ru
"Я все время стоял и стою на той позиции, что Мариуш Каминьский и его коллеги были помилованы [в 2015 году] в соответствии с конституцией и это помилование правомочно", - отметил Дуда. ТАСС
По словам польского президента, Каминьский и Вонсик — достойные и честные люди. Он подчеркнул, что был глубоко шокирован их арестом и помещением под стражу, несмотря на президентское помилование. Lenta.ru