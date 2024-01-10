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Соседка семьи Зеленского возглавила Счетную палату Украины

Верховная рада 10 января назначила Ольгу Пищанскую председателем Счетной палаты Украины. Об этом сообщили украинские СМИ.

Подруга Зеленского возглавила Счетную палату
© globallookpress.com

Депутат Ирина Геращенко заявила, что назначение Пищанской - «позор и кумовство», а саму Пищанскую назвала подругой Владимира Зеленского и соседкой его семьи в Кривом Роге.

Другие депутаты, голосовавшие против Пищанской, напомнили, что недавно она возглавляла Антимонопольный комитет Украины, а ее сестра Светлана близка к семье Зеленских. Светлана Пищанская, по их утверждениям, была директором фирмы, на которую была оформлена вилла семьи Зеленских в Италии.

Кандидатуру Пищанской поддержали 252 депутата, большинство проголосовавших (180 человек) - представители партии «Слуга Народа».

Пищанская была назначена, несмотря на предупреждения международных партнеров Украины. В декабре послы стран G7 предостерегали от назначений до завершения реформы Счетной палаты, отмечая, что это «подорвало бы доверие к институции, которая отвечает за надзор за международной помощью».

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