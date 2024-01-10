Мишель Обаму назвали угрозой для Байдена на президентских выборах

Ведущий Fox News Джесси Уоттерс заявил, что бывшая первая леди США Мишель Обама может стать «планом Б» для демократов на предстоящих выборах президента, и посоветовал Джо Байдену остерегаться ее. Об этом сообщается на сайте Fox News.

По мнению Уоттерса, план Байдена заключается в том, чтобы «не проводить предвыборную кампанию и не дискутировать», и это может привести его к проигрышу.

Источники газеты The Washington Post ранее рассказали, что экс-президент Барак Обама посетил Байдена в Белом доме и призвал его вести свою кампанию более агрессивно. По данным газеты, Обама опасается, что Байден может проиграть республиканцу Дональду Трампу.

Как заявил Уоттерс, если Байден «не исправится», вместо него от демократов может баллотироваться Мишель Обама, которая в недавнем интервью говорила о войнах, политике и искусственном интеллекте, но «забыла упомянуть Байдена».

Уоттерс отметил, что Байден тем временем стремится отправить Трампа в тюрьму «на всю оставшуюся жизнь», лишить его права заниматься бизнесом и исключить его из избирательных бюллетеней.