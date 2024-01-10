Обзор иноСМИ: смерти на польско-украинской границе и «разочарованный» Шольц

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«На польско-украинской границе умирают люди»

Видео дня

Польский журналист Марек Серант заявил, что дальнобойщики умирают на польско-украинской границе из-за гигантских пробок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир Radio NV.

Серант побывал на границе 8 января, когда возвращался из Киева в Варшаву, и наблюдал очереди по обе стороны, хотя протесты польских перевозчиков уже завершились. По его мнению, ситуация не улучшится даже через месяц, так как и Польша, и Украина оказались не готовы к этому кризису. Серант подчеркнул, что людям приходится проводить в пробках по 12 часов и «доходит до столкновений и страшных вещей»: «Люди умирают, люди ранены, умирают в очередях - мы правда живем в XXI веке?».

США сбили ракеты хуситов в Красном море

ВМС США сбили более 20 ракет и беспилотников, которые были запущены хуситами из Йемена во время одной из крупнейших атак, произошедших в Красном море за последние месяцы. Об этом

сообщает CNN со ссылкой на заявление Центрального командования США. Военные назвали это «комплексной атакой», подчеркнув, что за ней стоят поддерживаемые Ираном силы.

В обстреле, начавшемся вечером 9 января, были задействованы ударные дроны, противокорабельные крылатые ракеты и одна противокорабельная баллистическая ракета. В командовании США подчеркнули, что целью атаки были международные морские пути в южной части Красного моря, где находились «десятки» торговых судов. Ракеты и беспилотники были сбиты силами двух американских эсминцев, а также истребителем F-18 с авианосца «Дуайт Эйзенхауэр». Ни один корабль не пострадал. Хуситы заявляют, что своими атаками демонстрируют солидарность с палестинским народом.

Библиотеке Клинтона пришлось удалить пост из-за шуток про Эпштейна

Библиотека Клинтона «быстро» удалила сообщение, в котором посетителям ее сайта предложили угадать, кому 42-й президент США отправил свое первое электронное письмо в 1998 году,

сообщает Fox News. Как отмечает телеканал, причиной стал массовый троллинг - ответы, что Клинтон написал тот мейл Джеффри Эпштейну.

Пост сопровождался фотографией экс-президента, сидящего перед ноутбуком и печатающего что-то на клавиатуре. Пост был опубликован в тот же день, когда появились новые разоблачения, касающиеся Клинтона и Эпштейна. Эпштейн доставлял несовершеннолетних девушек и молодых женщин на своей остров, где они подвергались сексуальной эксплуатации со стороны влиятельных людей, подчеркивает телеканал. Представитель Клинтона заявил, что экс-президент «ничего не знал об ужасных преступлениях». Экс-президенту не было предъявлено никаких обвинений по делу Эпштейна.

В Израиле отклонили апелляцию журналистов о доступе в Газу

Верховный суд Израиля отклонил апелляцию международных СМИ о предоставлении журналистам независимого доступа в сектор Газа, сообщает The Times of Israel. Израиль контролирует въезд на территорию Газы и не разрешает журналистам отправляться туда самостоятельно с 7 октября 2023 года, начала войны.

В Верховном суде заявили, что ограничения оправданы соображениями безопасности, так как свободный въезд журналистов может поставить под угрозу израильских солдат. Визиты журналистов могут привести к раскрытию оперативных подробностей, в том числе о местонахождении войск, подвергнув солдат «реальной опасности», подчеркнули в суде. Журналисты назвали запрет Израиля, действующий 95 дней подряд, беспрецедентным. Иностранным и израильским журналистам разрешен ограниченный доступ в Газу под израильским военным конвоем, но СМИ утверждают, что попадают туда только «избранные».

«Европейские союзники разочаровали Шольца»

Канцлер Германии предупредила государства-члены Евросоюза, что их военный вклад в поддержку Украины «слишком мал»,

пишет The Telegraph. Шольц хочет оказать давление на Францию, Италию и Испанию, поскольку поток западного оружия и помощи замедляется, отмечает газета.