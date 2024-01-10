Китай обвинил США во вмешательстве в выборы на Тайване

Китай призывает США прекратить контакты с Тайванем на официальном уровне, а также воздержаться от вмешательства в выборы на острове. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Внешнеполитическое ведомство Китая, комментируя встречу тайваньского представителя Юй Далэй со спикером американской палаты представителей Майком Джонсоном, отметило, что Пекин «всегда выступал решительно против любых форм официальных обменов между США и Тайванем».

При этом, по словам официального представителя МИД КНР, «соответствующие члены Конгресса США» должны надлежащим образом соблюдать принцип «одного Китая».

«Им следует обдуманно принимать меры, касающиеся тайваньского вопроса, прекратить официальные обмены с Тайванем, прекратить посылать ложные сигналы сепаратистским силам на Тайване, а также в какой-либо форме вмешиваться в выборы в тайваньском регионе», - подчеркнула Мао Нин.

Выборы главы администрации Тайваня и выборы в парламент острова назначены на 13 января. Ранее Пекин обратил внимание на то, что срок обязательной военной службы на Тайване был увеличен с 4 месяцев до года и заподозрил власти острова в подготовке к войне.