$90.40+0.7298.98-0.21
Войти в почту

Китай обвинил США во вмешательстве в выборы на Тайване

Китай призывает США прекратить контакты с Тайванем на официальном уровне, а также воздержаться от вмешательства в выборы на острове. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Китай обвинил США во вмешательстве в выборы на Тайване
© globallookpress.com

Внешнеполитическое ведомство Китая, комментируя встречу тайваньского представителя Юй Далэй со спикером американской палаты представителей Майком Джонсоном, отметило, что Пекин «всегда выступал решительно против любых форм официальных обменов между США и Тайванем».

При этом, по словам официального представителя МИД КНР, «соответствующие члены Конгресса США» должны надлежащим образом соблюдать принцип «одного Китая».

«Им следует обдуманно принимать меры, касающиеся тайваньского вопроса, прекратить официальные обмены с Тайванем, прекратить посылать ложные сигналы сепаратистским силам на Тайване, а также в какой-либо форме вмешиваться в выборы в тайваньском регионе», - подчеркнула Мао Нин.

Выборы главы администрации Тайваня и выборы в парламент острова назначены на 13 января. Ранее Пекин обратил внимание на то, что срок обязательной военной службы на Тайване был увеличен с 4 месяцев до года и заподозрил власти острова в подготовке к войне.

В свою очередь сенатор-республиканец Линдси Грэм пригрозил Китаю «адскими санкциями» в том случае, если Пекин предпримет действия по попытке восстановить контроль над Тайванем.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости