Разведка США обвинила Россию в планах вмешаться в выборы-2024

Два высокопоставленных представителя американской разведки заявили, что украинский кризис «не ослабил желание России вмешаться в выборы» президента США в 2024 году и «посеять раздор» в стране. Об этом сообщает CNN.

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Директор Агентства национальной безопасности (АНБ) США Пол Накасоне и глава ФБР Крис Рэй провели пресс-конференцию в Нью-Йорке, на которой заявили, что у России есть возможность вмешаться в президентские выборы в США.

«Это важный год для них [российских властей — прим.ред.]. Они следят за этим [выборами в США], и я ожидаю, что они <…> захотят оказать влияние», —заявил Накасоне.

Рэй согласился с коллегой, добавив, что украинский кризис даже усилил желание Москвы повлиять на то, как США «выглядят и как думают о проблемах». Глава ФБР подчеркнул, что политика США имеет глубокое значение для украинского кризиса. По его словам, сейчас «звезды сошлись» для России с точки зрения как достижения военных успехов, так и «вмешательства или операций влияния в США».

Накасоне и Рэй заявили, что в американские выборы также хотят вмешаться Китай и Иран. Глава АНБ отметил, что США никогда не сравнятся с Китаем по количеству хакеров, но заявил, что у американцев есть качественное преимущество.