Туристы набросали в фонтан Треви в Риме рекордные 1,6 миллиона евро за 2023 год

Традиция бросать монеты в фонтан Треви в столице Италии принесла за 2023 год сумму, эквивалентную 1,6 миллиона евро. Об этом в среду, 10 января, рассказало РИА Новости со ссылкой на благотворительную организацию Caritas, которая распоряжается собранными средствами.

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— Нам еще предстоит подсчитать точную сумму, обменяв монеты различных валют на евро. Речь идет о рекордной сумме в районе 1,6 миллиона евро. В 2022 году мы собрали 1 миллион 430 тысяч, — отметили представители организации.

Римская энергокомпания Acea собирает монеты, попавшие в фонтан, несколько раз в неделю. После сбора их запечатывают в мешки и отправляют на сортировку и конвертацию.

В Caritas добавили, что в общей сложности собранные за год монеты весят 33 тонны. Кроме того, сумма превышает прибыль среднего музея в Риме. Например, Национальный римский музей за год зарабатывает на полмиллиона евро в год меньше, передает агентство.