Пока вы спали: главная угроза для США и затонувший катер с россиянами в Таиланде

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У Пхукета затонул катер с российскими туристами

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Прогулочный катер Martini с туристами из России затонул неподалеку от острова Пхукет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные туристической полиции одноименной провинции.

Как говорится в сообщении, все члены экипажа и пассажиры Martini успели спастись. В момент инцидента на катере находились шесть россиян и три таиландца, их подобрала лодка Panwa princess. Никто не пострадал.

По предварительным данным расследования, прогулочный катер пошел ко дну в связи с попаданием воды в машинное отделение.

Ким Чен Ын заявил о готовности уничтожить Южную Корею в случае провокации

Пхеньян незамедлительно применит весь свой арсенал для уничтожения Южной Кореи, если со стороны Сеула последует военная провокация. Такое заявление сделал верховный главнокомандующий ВС КНДР Ким Чен Ын во время посещения предприятий оборонной промышленности, пишет газета «Известия» со ссылкой на северокорейское информагентство ЦТАК.

Он также отметил, что в отношении Южной Кореи будут продолжаться действия, «основанные на принципах справедливой борьбы», до тех пор, пока она не осознает «ошибку самоубийственной конфронтационной политики в отношении КНДР».

Стало известно о погибших в ходе беспорядков в Эквадоре

Восемь человек погибли в городе Гуаякиль на западе Эквадора в ходе массовых беспорядков. Об этом сообщил мэр Акилес Альварес, пишет Lenta.ru со ссылкой на El Universal.

Власти доложили, что пять человек погибли, когда неизвестные обстреляли автомобили на севере города, там же ранение получил школьник. Неподалеку группа вооруженных людей ворвалась на склад запчастей и убила еще троих человек. Также стало известно о захвате пяти городских больниц, поджоге двух автомобилей и одного мотоцикла.

Хуситы выпустили ракету по судну в Красном море, сообщают СМИ

Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) выпустило ракету по судну в Красном море. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на йеменские источники, передает РИА Новости.

«Хуситы запустили ракету по судну в южной части Красного моря», — говорится в сообщении телеканала.

Принадлежность судна телеканал не уточняет.

Десантис назвал Китай главной угрозой для США

Один из претендентов на пост президента США губернатор Флориды Рон Десантис считает Китай главной угрозой для безопасности страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

«Угрозой номер один для этой страны с точки зрения внешней политики является Китай. Байден не делает ничего, чтобы сдержать Китай», — заявил он на встрече с избирателями в штате Айова.

Десантис считает, что США следует нарастить военно-морскую мощь в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая.