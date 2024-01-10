Стало известно, сколько человек погибло при беспорядках в Эквадоре

В ходе вооруженных беспорядков в Эквадоре погибли как минимум десять человек. Об этом сообщила национальная полиция.

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«Сообщаем, что этим вечером в Ноболе, провинция Гуаяс, два наших товарища были подло убиты вооруженными преступниками», — сообщила полиция на официальной странице в соцсети Х.

До этого представитель полиции в ходе конференц-колла заявил о восьми погибших.