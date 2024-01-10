Потеря финансирования со стороны США обернется для Украины катастрофой. Об этом заявил колумнист Макс Бут в своей статье для газеты The Washington Post, передает газета «Известия».

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Он считает, что прекращение Вашингтоном поддержки Киева неизбежно в свете недавних экономических и политических проблем. Последствием этого станет увеличение и так заметного неравенства в возможностях Вооруженных сил Украины и армии России.

Бут процитировал слова президента Центра анализа европейской политики Алины Поляковой, которая считает, что Украина не согласится на проведение мирных переговоров, однако неизбежно потерпит поражение после прекращения финансовой помощи союзников.

«Последствия прекращения помощи США будут просто катастрофическими. <…> Это будет означать, что США значительно ослабнут в качестве мирового лидера», — указала она.

Полякова также заявила, что победа Москвы будет означать конец глобального лидерства Соединенных Штатов.