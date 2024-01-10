Свидетельница заявила, что Трамп не совершал насилие над детьми

Экс-президент Дональд Трамп никогда не был свидетелем сексуального насилия над несовершеннолетними и тем более не участвовал в них. Такое заявление сделала правозащитница Вирджиния Джуффре, пострадавшая, по ее же свидетельству, из-за действий финансиста Джеффри Эпстина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обнародованные судебные документы по делу Эпстина.

Как говорится в документах, у Джуффре в 2016 году спросили, считала ли она, что Дональд Трамп каким-либо образом вовлечен в предполагаемые акты насилия.

«Я не думаю, что Дональд Трамп принимал участие в чем-либо... Я никогда не видела и не была свидетелем участия Трампа в этих действиях», — сказала она.

Джуффре добавила, что также никогда не видела Трампа в доме Эпстина.

Кроме того, у правозащитницы поинтересовались, был ли экс-президент Билл Клинтон свидетелем подобных противозаконных сцен, и в этот раз она ответила положительно.

«Да, он был свидетелем, поскольку знал, какой была моя роль для него, и он посещал остров Джеффри», — сказала она.