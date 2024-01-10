Окружение Байдена обвинили в некомпетентности из-за скандала с Остином
Скандал, связанный с госпитализацией шефа Пентагона Ллойда Остина, в полной мере демонстрирует некомпетентность окружения президента США Джо Байдена. Свое мнение в беседе с ЦРУ Филип Джиральди, полковник ВС США в отставке Эрл Расмуссен и экс-дипломат Час Фриман.
«Недостаток компетентности, насколько я понимаю, распространяется на все ближайшее окружение администрации Байдена», — с таким обвинением выступил Джиральди.
По его словам, инцидент свидетельствует о том, что наступивший год станет непростым.
Эрл Расмуссен назвал сложившуюся ситуацию «интересной и неловкой», учитывая напряженную обстановку в мире.
«Несет ли министр Остин ответственность за очевидную ошибку? В конечном счете, да», — сказал он, уточнив при этом, что не совсем корректную реакцию шефа Пентагона можно понять.
Он отметил, что в этом случае заместитель Остина должен был находиться в контакте и с пациентом, и с медиками, и с Белым домом, и если коммуникация не была налажена, это повод для разбирательств.
Час Фриман, комментируя инцидент, поставил под сомнение способность Ллойда Остина и всей структуры Минобороны США действовать компетентно и ответственно.
Министра Остина госпитализировали 1 января, однако военное ведомство объявило об этом только спустя 5 дней. Газета Politico написала, что Пентагон держал Белый дом в неведении о происходящим с главой министерства. В результате 9 января стал известен диагноз пациента — у него обнаружили рак простаты.