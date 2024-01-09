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Белый дом: от правительства США скрывали диагноз шефа Пентагона

В Белом доме не знали до 9 января, что у главы Пентагона Ллойда Остина диагностировали рак. Об этом сообщил представитель администрации.

Белый дом: от правительства США скрывали диагноз шефа Пентагона
© globallookpress.com

«Никто в Белом доме не знал до 9 января, что у министра обороны США диагностирован рак», — пишет ТАСС со ссылкой на представителя администрации.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден узнал о диагнозе шефа Пентагона также 9 января, но несмотря на это, лидер страны сохраняет полное доверие к Остину.

Стал известен диагноз главы Пентагона

Остин в конце декабря перенес операцию из-за рака простаты, а 1 января был госпитализирован из-за осложнений после плановой медицинской процедуры. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, ему не было известно о госпитализации Остина.