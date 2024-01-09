Белый дом: от правительства США скрывали диагноз шефа Пентагона

В Белом доме не знали до 9 января, что у главы Пентагона Ллойда Остина диагностировали рак. Об этом сообщил представитель администрации.

«Никто в Белом доме не знал до 9 января, что у министра обороны США диагностирован рак», — пишет ТАСС со ссылкой на представителя администрации.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден узнал о диагнозе шефа Пентагона также 9 января, но несмотря на это, лидер страны сохраняет полное доверие к Остину.