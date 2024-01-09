Стал известен диагноз главы Пентагона

Пентагон опубликовал заявление врачей о состоянии министра обороны США Ллойда Остина, который ранее был госпитализирован. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно отчёту медиков, у Ллойда Остина ещё в начале прошлого года был обнаружен рак простаты. В декабре 2023 года Остина госпитализировали, после чего министру сделали операцию, во время которой тот находился под общим наркозом.

«Изменения в результатах лабораторных исследований в начале 2023 года выявили у министра рак простаты, требующий лечения. Двадцать второго декабря 2023 года, после консультации с командой врачей, он был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида и прошел минимально инвазивную хирургическую процедуру, называемую протстатэктомией, для лечения рака простаты», — сказано в заявлении врачей.

Отмечается, что онкология была выявлена на ранней стадии, поэтому медики спрогнозировали высокие шансы на полное выздоровление. Однако 1 января у Остина начались осложнения после операции — согласно первичному обследованию, у министра началась инфекция мочевыводящих путей. В данный момент Остин находится в отделении интенсивной терапии, где за ним наблюдают врачи.

Помимо этого в Пентагоне также сообщили, что в то время, пока Остин находился под наркозом, его полномочия главы минобороны США временно переходили к заместителю ведомства.