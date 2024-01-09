Новый премьер Франции вошел в десятку самых молодых политиков в мире

Габриэль Атталь, назначенный новым премьер-министром Франции, стал самым молодым главой правительства в истории страны. Более того, он вошел в десятку самых молодых политиков в мире, оказавшихся на вершине власти. Атталю всего 34 года, количество людей, ставших во главе правительства или государства в более молодом возрасте, можно пересчитать по пальцам.

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Так, Джигме Кхесар Намгьял Вангчук, пятый король Бутана, сел на трон в возрасте 27 лет - после отречения своего отца в 2006 году.

Лидер КНДР Ким Чен Ын унаследовал бразды правления от своего отца Ким Чен Ира в 2011 году в возрасте 28 или 29 лет (настоящий год его рождения не известен за пределами Северной Кореи).

Яхья Джаме пришел к власти в Гамбии во время переворота в 1994 году, тогда же он был законно избран президентом. Ему было на тот момент 29 лет.

Жозеф Кабила стал президентом Демократической Республики Конго в 30-летнем возрасте. Это произошло в 2001 году после гибели его отца Лорана-Дезире Кабила, предыдущего главы государства.

Себастьян Курц, занимавший кресло канцлера Австрии с 2017 по 2019 год и в 2020-2021 годах, возглавил правительство страны, когда ему был 31 год. А в кабмине он оказался еще раньше, с 2013 по 2017 год он возглавлял внешнеполитическое ведомство республики.

Тамим бин Хамад Аль Тани, эмир Катара, принимал активное участие в руководстве страной еще при жизни своего отца. А официально возглавил страну он в 2013 году. На тот момент ему было 33 года.

В таком же возрасте премьер-министром Бахрена стал Халифа ибн Салман аль-Халифа. Это произошло в 1970 году. Кресло главы правительство он занимал на протяжении 50 лет, до самой своей смерти в 2020 году.