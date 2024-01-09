Экс-глава МИД Австрии: Ударить по Белгороду Киеву предложил Запад

Запад не осудил удар ВСУ по Белгороду, потому что сам предложил эту тактику Киеву, чтобы вызвать панику и страх у россиян, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

В интервью журналисту Флавио фон Вицлебену бывший министр указала, что целью таких ударов «у господина Зеленского, господина Столтенберга, генерального секретаря НАТО, или других личностей в Вашингтоне» было вызвать панику и хаос в России, но до сих пор это не удалось, передает РИА «Новости».

По ее мнению, Запад хочет с «помощью» Украины осложнить жизнь простых россиян. Кнайсль напомнила, что лозунги «убить как можно больше русских в любой точке мира» звучал из Вашингтона, Брюсселя и Киева, и, к сожалению, в такую картину вписывается нападение на Белгород.

Напомним, 30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, в том числе пять детей. Украинская сторона применила для атаки кассетные боеприпасы РСЗО «Ольха» и чешскую РСЗО Vampire.

Министерство иностранных дел Франции отказалось осудить ракетные удары ВСУ с применением запрещенных кассетных боеприпасов по Белгороду, назвав их «законной самообороной».