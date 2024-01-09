Почти 70% жителей Германии поддержали протесты фермеров

Около 70% жителей Германии поддерживают протесты местных фермеров и считают их недовольство оправданным, сообщает издание Bild со ссылкой на результаты опроса, проведенного институтом INSA. Отмечается, что серия протестов началась 8 января из-за планов правительства ФРГ по сокращению субсидий для сельскохозяйственной сферы. Участие в опросе принял 1001 человек.

Согласно результатам проведенного исследования, самый высокий уровень поддержки фермеров отмечается среди немцев, относящихся к электорату партии «Альтернатива для Германии». Аналитики утверждают, что их поддерживают 88% ее членов. Против данных акций выступают лишь 22% респондентов. При этом отмечается, что протесты затронули лишь 20% опрошенных.

Авторы исследования также попросили немцев рассказать, чей протест они поддерживают больше: фермеров или экоактивистов. Выяснилось, что 64% респондентов больше сочувствуют фермерам, экоактивистов поддержали 11%. Еще 20% опрошенных поддержали и тех, и других.