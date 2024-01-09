«Макрон-младший»: левые и правые Франции раскритиковали нового премьера Атталя

Французский министр просвещения, член партии президента Эммануэля Макрона Габриэль Атталь стал самым молодым премьером в истории страны - ему всего 34 года. Его назначением недовольна и правая, и левая оппозиция - Атталя называют «очередным макронистом», от которого не стоит ждать серьезных изменений.

Предыдущий премьер Элизабет Борн подала в отставку 8 января. Макрон принял ее заявление, поблагодарив Борн за «образцовую» работу. Французские СМИ писали, что Макрон пожертвовал Борн как политиком, при котором были реализованы непопулярная пенсионная реформа и спорный закон о миграции.

Экс-кандидат в президенты Франции, основатель левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон напомнил, что Атталь был официальным представителем партии Макрона.

«Атталь возвращается к своей должности пресс-секретаря. Должность премьер-министра исчезает. Президент-монарх правит единолично вместе со своим двором. Горе тебе, земля, когда царь твой отрок», - написал Меланшон.

Другой экс-соперник Макрона по президентской гонке, ультраправый политик Эрик Земмур заявил, что Атталь - «новый макронист».

«Атталь заменит Борн. Макронистку заменили макронистом, который заменит макронистов другими макронистами. Эммануэль Макрон как волчок: если он перестанет ходить кругами, он упадет», - сказал Земмур.

Еще один бывший кандидат в президенты, правый политик Марин Ле Пен также раскритиковала назначение Атталя.

«Чего французы могут ожидать от этого четвертого премьер-министра и пятого правительства за семь лет? Ничего. Устав от этого детского балета амбиций и эго, они ждут проекта, который вернет их в центр общественных приоритетов», - заявила Ле Пен.

Лидер парламентской фракции «Непокоренной Франции» Матильда Пано в комментарии BFM TV назвала Атталя «Макроном-младшим, специализирующимся на высокомерии и презрении».