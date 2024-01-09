«Я только что приехал из ряда стран региона – Турции, Греции, Иордании, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии – и я хочу иметь возможность поделиться с президентом некоторым из того, что я услышал от этих лидеров, а также с премьер-министром и кабинетом министров позднее сегодня», — заявил госсекретарь США.