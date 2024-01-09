Назван вероятный претендент на пост президента Грузии

Миллиардер и меценат Бидзина Иванишвили, вернувшись в политику и став почетным председателем правящей партии «Грузинская мечта», может быть избран президентом Грузии. Об этом со ссылкой на оппозиционный телеканал «Пирвели» («Первый») пишет газета «Взгляд».

По мнению политолога Гии Хухашвили, такой вариант вполне вероятен.

«Для Бидзины Иванишвили такое развитие событий означает приобретение им серьезного политического иммунитета на ближайшие пять лет», – пояснил он, не исключив расширение полномочий президента.

Телеканал также считает, что Иванишвили может поменять нынешнего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на мэра Тбилиси Каху Каладзе.

67-летний Бидзина Иванишвили был избран почетным председателем на съезде правящей партии «Грузинская мечта», который прошел 30 декабря 2023 года. Это ознаменовало возвращение миллиардера в грузинскую политику спустя три года после его ухода.

При этом были внесены поправки в устав партии, согласно которым политсовет «утверждает кандидатуру премьер-министра Грузии», которую выдвигает почетный председатель, пишет Sputnik Грузия.

Ранее глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе обратился к жителям страны с просьбой осторожно относиться к любой информации и не допустить повторения в Грузии украинского сценария. По мнению политика, особо опасным периодом, требующим внимательности, будет проведение выборов в стране в 2024году.