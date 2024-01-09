В Израиле начались переговоры Нетаньяху и Блинкена

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху начал переговоры в формате один на один с госсекретарем США Энтони Блинкеном в комплексе израильского Минобороны в Тель-Авиве, после чего запланирована встреча в расширенном формате с участием министров узкого военно-политического кабинета страны. Об этом сообщила канцелярия премьера.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху проводит в комплексе "Кирия" (здание Минобороны - прим. ТАСС) в Тель-Авиве встречу за закрытыми дверями с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Позже состоится расширенная встреча [Блинкена] с участием членов узкого военно-политического кабинета", - говорится в заявлении.

4 января Блинкен отправился в ближневосточное турне, предусматривающее посещение Израиля, Турции, а также арабских государств. В декабре 2023 года портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что шеф американской дипломатии намерен в конце первой недели января обсудить урегулирование ближневосточного конфликта с официальными лицами на Западном берегу реки Иордан, а также в Израиле, Иордании, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.