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Бербок рассказала, кому принадлежит сектор Газа и Западный берег Иордана

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что территория сектора Газа и Западный берег реки Иордан должны принадлежать палестинцам. Об этом она заявила на пресс-конференции после встречи с главой МИД Египта Самехом Шукри, пишет Tagesschau.

Бербок рассказала, кому принадлежит сектор Газа и Западный берег Иордана
© globallookpress.com

Она подчеркнула, что нельзя позволить переселить палестинцев с этих территорий.

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После окончания боевых действий на территории анклава международное сообщество возьмет ответственность за безопасность в секторе Газа, отметила Бербок.

"Израильская армия должна делать больше для защиты гражданского населения в Газе. Страдания стольких невинных палестинцев не могут продолжаться", — заявила глава МИД Германии.

До этого министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что Каир отвергает любые методы давления на палестинцев с целью их перемещения с территории сектора Газа.

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