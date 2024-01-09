Бербок рассказала, кому принадлежит сектор Газа и Западный берег Иордана

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что территория сектора Газа и Западный берег реки Иордан должны принадлежать палестинцам. Об этом она заявила на пресс-конференции после встречи с главой МИД Египта Самехом Шукри, пишет Tagesschau.

Она подчеркнула, что нельзя позволить переселить палестинцев с этих территорий.

После окончания боевых действий на территории анклава международное сообщество возьмет ответственность за безопасность в секторе Газа, отметила Бербок.

"Израильская армия должна делать больше для защиты гражданского населения в Газе. Страдания стольких невинных палестинцев не могут продолжаться", — заявила глава МИД Германии.