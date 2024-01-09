Стало известно о возможном визите Зеленского в Швейцарию

Владимир Зеленский, возможно, планирует посетить Швейцарию, в том числе он намерен присутствовать на заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ, World Economic Forum), которое пройдет в Давосе 15 по 19 января. Об этом пишет Tages-Anzeiger со ссылкой на источники, знакомые с планами поездки.

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Уточняется, что политик хочет выступить на ВЭФ. Кроме того, по данным издания, он может отправиться в швейцарскую столицу Берн перед визитом в Давос. Поездка Зеленского может продлиться не менее двух дней. Источники из федеральной администрации Швейцарии заявили, что визит украинского лидера будет зависеть от военной ситуации. По их словам, поездка останется неподтвержденной до последнего момента.