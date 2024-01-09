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СМИ: Байден не примет отставку главы Пентагона

Президент США Джо Байден не рассматривает возможность отставки министра обороны Ллойда Остина, не сообщившего Белому дому о своей экстренной госпитализации. Об этом пишет Politico со ссылкой на четырех высокопоставленных чиновников администрации США.

СМИ: Байден не отправит Остина в отставку, даже если он о ней попросит
© globallookpress.com

Как заявил один из чиновников, президент не принял бы отставку, даже если бы Остин подал заявление.

«Остин никуда не денется», - подчеркнул собеседник газеты.

В Пентагоне подтвердили, что Остин не собирается уходить в отставку.  Представитель Минобороны США Патрик Райдер подчеркнул, что Остин «по-прежнему сосредоточен на выполнении своих обязанностей».

Решение Байдена поддержать Остина было принято на фоне призывов республиканцев, в том числе экс-президента Дональда Трампа, к увольнению министра.

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В начале 2024 года Остин не сообщил Белому дому о своей госпитализации в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида с осложнениями после «хирургической процедуры» (ее детали не раскрываются). Это вызвало вопросы о том, какое именно заболевание у министра и почему он решил скрыть информацию от руководства страны (по одной из версий, информацию не передали, так как глава аппарата Остина была в отпуске).

Как отмечает Politico, Байден известен своей лояльностью и ценит преемственность в своем кабинете. Президент и его команда «были непреклонны в том, что Остин сохраняет хорошую репутацию», несмотря на случай с госпитализацией.

Как заявил журналистам представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби, Байден «уважает тот факт, что госсекретарь Остин взял на себя ответственность за отсутствие прозрачности».

Министр планирует вернуться к работе через несколько дней.

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