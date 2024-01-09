СМИ: Байден не отправит Остина в отставку, даже если он о ней попросит

Президент США Джо Байден не рассматривает возможность отставки министра обороны Ллойда Остина, не сообщившего Белому дому о своей экстренной госпитализации. Об этом пишет Politico со ссылкой на четырех высокопоставленных чиновников администрации США.

Как заявил один из чиновников, президент не принял бы отставку, даже если бы Остин подал заявление.

«Остин никуда не денется», - подчеркнул собеседник газеты.

В Пентагоне подтвердили, что Остин не собирается уходить в отставку. Представитель Минобороны США Патрик Райдер подчеркнул, что Остин «по-прежнему сосредоточен на выполнении своих обязанностей».

Решение Байдена поддержать Остина было принято на фоне призывов республиканцев, в том числе экс-президента Дональда Трампа, к увольнению министра.

В начале 2024 года Остин не сообщил Белому дому о своей госпитализации в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида с осложнениями после «хирургической процедуры» (ее детали не раскрываются). Это вызвало вопросы о том, какое именно заболевание у министра и почему он решил скрыть информацию от руководства страны (по одной из версий, информацию не передали, так как глава аппарата Остина была в отпуске).

Как отмечает Politico, Байден известен своей лояльностью и ценит преемственность в своем кабинете. Президент и его команда «были непреклонны в том, что Остин сохраняет хорошую репутацию», несмотря на случай с госпитализацией.

Как заявил журналистам представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби, Байден «уважает тот факт, что госсекретарь Остин взял на себя ответственность за отсутствие прозрачности».