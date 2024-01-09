На Украине реабилитирован режиссер Сергей Параджанов

Национальная комиссия по реабилитации на Украине реабилитировала кинорежиссера Сергея Параджанова (1924-1990), осужденного в СССР по статье о «мужеложестве», спустя 50 лет после приговора. Об этом сообщил украинский Институт национальной памяти в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Представителя волны украинского поэтического кино, автора фильмов «Тени забытых предков» и «Цвет граната», по данным организации, было решено реабилитировать ко дню его столетия после подробного анализа уголовного дела кинематографиста и других архивных документов.

«Установлен политический мотив для уголовного преследования и осуждения Сергея Параджанова», — рассказали в организации.

По словам главы Института национальной памяти Украины Антона Дробовича, юридическая реабилитация Параджанова является «непревзойденным и знаковым событием».

«Она еще одно свидетельство тезиса о том, что добро и справедливость в конечном итоге победят, даже в стратегической перспективе», — сказал.

25 апреля 1974 года Киевский областной суд приговорил Сергея Параджанова к пяти годам заключения в лагере строгого режима с конфискацией личного имущества по статьям о мужеложстве, в том числе с применением насилия. В тюрьме он пробыл четыре года.

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