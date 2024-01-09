В Литве призвали думать об интеграции русскоязычных, а не о закрытии русских школ

«Русские школы, как и школы других нацменьшинств, являются советским наследием. Они работали тогда, существуют и сегодня, — сказала Скайсгирите, подчеркнув, что нужно думать о том, как молодежь нацменьшинств лучше интегрировать в жизнь Литвы, а не закрывать школы.