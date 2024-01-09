Политолог: Макрон намеренно сдал своего премьера

«Элизабет Борн — в отставке. Рейтинг падает, партия Макрона теряет популярность, Африка уходит, на Ближнем Востоке дела швах, ядерная энергетика в загоне, да куда ни кинь — везде клин. Этот год станет временем крушения многих правительств и Макрону тоже не поможет эта отставка», — подчеркнул Баширов.